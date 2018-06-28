CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі 2005 року про побиття депутата Валерія Гелашвілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення
Міхеїл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки і 3 місяці права обіймати посади
Фото: ukrinform.ua
За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6-ти років позбавлення волі, повідомляє "Грузия Online".
Саакашвілі звинувачують у перевищенні службових обов'язків із застосуванням насильства та організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю Гелашвілі.
Разом з ним у цій справі вирок винесли колишньому главі МВС Іване Мерабішвілі та деяким іншим правоохоронцям. Йому обрано позбавлення волі строком на 6 років і 9 місяців.
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28 06 2018 17:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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