У Грузії Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення Міхеїл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки і 3 місяці права обіймати посади

Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі 2005 року про побиття депутата Валерія Гелашвілі.

Фото: ukrinform.ua

За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6-ти років позбавлення волі, повідомляє "Грузия Online". Саакашвілі звинувачують у перевищенні службових обов'язків із застосуванням насильства та організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю Гелашвілі. Разом з ним у цій справі вирок винесли колишньому главі МВС Іване Мерабішвілі та деяким іншим правоохоронцям. Йому обрано позбавлення волі строком на 6 років і 9 місяців.

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