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У Грузії в результаті обвалу шахти загинули шестеро людей

На цей момент ведеться розслідування інциденту
У результаті обвалу зводу шахти на заході Грузії загинули шестеро осіб, ще троє отримали поранення.
У Грузії в результаті обвалу шахти загинули шестеро людей Фото: EPA/UPG

"5 квітня цього року надійшло повідомлення, що кілька людей отримали поранення в місті Ткібулі в районі шахти Мінделі. На місце події вирушили правоохоронні органи та швидка допомога", - повідомляє МВС Грузії.

У результаті обвалу загинули шість шахтарів. Крім того, три людини отримали поранення.

Згідно з попередньою інформацією, в шахті деформувалася стіна, через що обвалилося її склепіння.

На цей момент ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, що в Південно-Африканській Республіці визволили усіх 955 шахтарів, які були заблоковані з вечора середи у шахті з видобутку золота.

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05 04 2018 13:35
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