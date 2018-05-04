У Грузії в результаті обвалу шахти загинули шестеро людей

На цей момент ведеться розслідування інциденту

У результаті обвалу зводу шахти на заході Грузії загинули шестеро осіб, ще троє отримали поранення.

"5 квітня цього року надійшло повідомлення, що кілька людей отримали поранення в місті Ткібулі в районі шахти Мінделі. На місце події вирушили правоохоронні органи та швидка допомога", - повідомляє МВС Грузії.

У результаті обвалу загинули шість шахтарів. Крім того, три людини отримали поранення.

Згідно з попередньою інформацією, в шахті деформувалася стіна, через що обвалилося її склепіння.

На цей момент ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, що в Південно-Африканській Республіці визволили усіх 955 шахтарів, які були заблоковані з вечора середи у шахті з видобутку золота.