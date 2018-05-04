CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті обвалу зводу шахти на заході Грузії загинули шестеро осіб, ще троє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії в результаті обвалу шахти загинули шестеро людей
На цей момент ведеться розслідування інциденту
Фото: EPA/UPG
"5 квітня цього року надійшло повідомлення, що кілька людей отримали поранення в місті Ткібулі в районі шахти Мінделі. На місце події вирушили правоохоронні органи та швидка допомога", - повідомляє МВС Грузії.
У результаті обвалу загинули шість шахтарів. Крім того, три людини отримали поранення.
Згідно з попередньою інформацією, в шахті деформувалася стіна, через що обвалилося її склепіння.
На цей момент ведеться розслідування інциденту.
Нагадаємо, що в Південно-Африканській Республіці визволили усіх 955 шахтарів, які були заблоковані з вечора середи у шахті з видобутку золота.
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