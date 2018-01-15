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У Грузії вбито екс-комадувача Нацгвардії

МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею про умисне вбивство
Самсон Кутателадзе після відставки займався підприємницькою діяльністю і був одним з власників так званого Стамбульського ринку в м. Руставі.
У Грузії вбито екс-комадувача Нацгвардії Самсон Кутателадзе

Колишній командувач Національної гвардії Грузії, екс-депутат парламенту, бригадний генерал у відставці Самсон Кутателадзе в понеділок, 15 січня, був знайдений мертвим у м. Руставі. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Кутателадзе після відставки займався підприємницькою діяльністю і був одним з власників так званого Стамбульського ринку. Тіло вбитого виявили охоронці ринку. Кутателадзе помер від декількох кульових поранень.

Співробітники ринку, у тому числі і його пайовики, заявили, що Кутателадзе не мав ні з ким відкритих конфліктів.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше 33-річного латвійця Мікуса Альпса, який воював в Україні у складі 8-го окремого батальйону УДА, знайшли 12 січня мертвим на острові Гернсі (Велика Британія).

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15 01 2018 22:18
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