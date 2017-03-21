У Грузії влітку пройдуть навчання НАТО за участю українських військових
Це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії і в цьому році вони будуть наймасштабнішими.
Крім грузинських військових в них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО - США, Великобританії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану та України.
Про це повідомляє "Грузія Онлайн".
Метою навчань буде посилення обороноздатності Грузії, підвищення сумісності з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО, формування і розвиток регіональних і єдиних партнерських можливостей, а також поліпшення аспекту логістичного та оперативного планування і виконання.
В ході навчань, тривалість яких поки не відома, військові виконуватимуть різні бойові завдання.
Військові з країн-членів і партнерів НАТО вже знаходяться в Грузії і ведуть роботу з планування навчань.
Перші навчання "Гідний партнер" відбулися в Грузії в 2015 році. Тоді в них взяли участь військові з Грузії і США. У 2016 році до навчань підключилися військовослужбовці з Великобританії. Тоді ж вперше на навчаннях були використані американські танки типу M1A2 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley.
Нагадаємо, в лютому Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.
Раніше військовослужбовці сухопутних військ США і американська військова техніка прибули до Румунії, для розквартирування на території військово-повітряної бази в місті Констанца.
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