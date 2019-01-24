У Грузії визнали хачапурі пам'яткою культурної спадщини
Відповідний наказ видав голова Агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антідзе, передає "Новости-Грузия".
У відомстві зазначили, що хачапурі є найважливішим компонентом грузинської кухні.
"Ця страва стала візитною карткою грузинської кулінарної культури, а також частиною грузинського раціону харчування й ритуалу", - сказано в розпорядженні.
До того ж в агентстві вважають, що присвоєння традиційній страві статусу пам'ятки культурної спадщини допоможе популяризації національної кухні та культури Грузії.
"Упізнаваність хачапурі на міжнародній арені як грузинського продукту повинна зрости", - підкреслюють у відомстві.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що французький багет слід додати до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади