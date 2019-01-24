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У Грузії визнали хачапурі пам'яткою культурної спадщини

Раніше авторитетна американська консалтингова фірма Af&Co удостоїла аджарський хачапурі звання "Страва року"
Хачапурі – традиційний пиріг із сиром – офіційно визнано пам'яткою нематеріальної культурної спадщини Грузії.
У Грузії визнали хачапурі пам Фото: DEPOSITPHOTOS

Відповідний наказ видав голова Агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антідзе, передає "Новости-Грузия".

У відомстві зазначили, що хачапурі є найважливішим компонентом грузинської кухні.

"Ця страва стала візитною карткою грузинської кулінарної культури, а також частиною грузинського раціону харчування й ритуалу", - сказано в розпорядженні.

До того ж в агентстві вважають, що присвоєння традиційній страві статусу пам'ятки культурної спадщини допоможе популяризації національної кухні та культури Грузії.

"Упізнаваність хачапурі на міжнародній арені як грузинського продукту повинна зрости", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що французький багет слід додати до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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24 01 2019 22:37
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