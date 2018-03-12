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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Грузії затримали шістьох українців, під час обшуків знайдено зброю

Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк
У неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
У Грузії затримали шістьох українців, під час обшуків знайдено зброю Фото: 1tv.ge

"На підставі оперативної інформації Міністерство внутрішніх справ провело спеціальну операцію 2 грудня цього року в готелях "Гуріас" і "Альянс" на вулиці Ліхаурі", - повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Відзначається, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються.

"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані громадяни України і Грузії до політичних процесів у країні", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, у неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.

"Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував - фейк. Інформація, що я "вилетів з Грузії в невідомому напрямку" - фейк", - написав Семенченко у Facebook.

"У зв'язку із затриманням українських громадян в Тбілісі, займаюся інформуванням їх сімей, організацією адвокатів і з'ясуванням ситуації, яка призвела до даної провокації.

І немає у мене ніякої дипломатичної недоторканності - тут я самий звичайний іноземець", - додав він.

 
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03 12 2018 08:40
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