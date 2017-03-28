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У Грузії затримали замміністра часів Януковича, - Луценко

Ігор Кірюшин був затриманий на території Грузії 25 березня
У Грузії затримали Ігоря Кірюшина - колишнього заступника міністра ПЕК часів президента Віктора Януковича.
У Грузії затримали замміністра часів Януковича, - Луценко Фото:112.ua

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"ГСУ ГПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відносно заступника міністра ПЕК часів Януковича - пана Кірюшина за підозрою у співучасті в заволодінні злочинною організацією під керівництвом Януковича В.Ф. майном, яке належить ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", на загальну суму понад 2 млрд грн.", - написав він на Facebook.

За словами Луценка, Кірюшин був затриманий на території Грузії 25 березня.

"Сьогодні грузинська Феміда прийняла рішення про його тимчасовий арешт на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну", - зазначив керівник ГПУ.

Нагадаємо, раніше заступнику міського голови Харкова Тетяні Овінніковій повідомлено про підозру за безоплатне надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок.

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