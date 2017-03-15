У Грузії затримано сина Деканоідзе

У Грузії поліція затримала сина екс-глави Національної поліції України Хатії Деканоідзе.

Про це повідомляє Грузия Online з посиланням на прес-службу Тбіліського міського суду.

Торніке Копалеішвілі затримали за підозрою в зберіганні наркотиків. Затримання відбулося за приписом Тбіліського міського суду, який обрав якзапобіжний захід тримання під вартою.

Досудове засідання призначено на 12 квітня. У МВС це затримання наразі не коментують.

Також видання повідомляє, що в понеділок, 13 березня, в Тбілісі за аналогічним звинуваченням був заарештований син одного з найвідоміших критиків нинішньої влади країни, головного редактора газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе. Він вже пройшов наркотест, який не виявив у нього в крові вмісту наркотичних речовин.

"Кіладзе з посиланням на очевидців і джерела повідомляє, що під час затриманні її синові намагалися підкласти наркотики, але він втік, і тоді його збили машиною. Представник апарату омбудсмена підтвердив наявність у нього тілесних ушкоджень", - зазначає видання.

Нагадаємо, Хатія Деканоідзе подала у відставку з поста глави Нацполіції України 14 листопада, через два дні уряд її прийняв. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав відставку Деканоідзе плановою.