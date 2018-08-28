Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Грузію можна буде їздити за внутрішніми українськими паспортами нового зразка

Угоду планують підписати під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку
Україна і Грузія мають намір підписати угоду про поїздки за внутрішніми українськими паспортами нового зразка.
У Грузію можна буде їздити за внутрішніми українськими паспортами нового зразка Фото: з відкритих джерел

"Угоду про поїздки громадян погоджено причетними відомствами української сторони. Тепер ми відправили ноти в МЗС Грузії", - повідомив посол України в Грузії Ігор Долгов на зустрічі з журналістами в Києві, інформує lb.ua.

Директор Консульського департаменту МЗС Сергій Погорельцев проводив консультації в Грузії три тижні тому, нагадав він.

За його словами, далі уряд України має прийняти рішення про підписання та уповноважити на підписання відповідного представника. Українська та грузинська сторони мають намір підготувати все необхідне для підписання під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Громадянам України для відвідання Грузії з метою туризму на термін до 360 днів віза не потрібна.

Також, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко вважає, що станом на сьогодні Велика Британія не готова запропонувати Україні безвізовий режим. Як відомо, Велика Британія і Ірландія - дві європейські країни, які не ввели безвіз для України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2018 13:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.