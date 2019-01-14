У Гриценка заявили про обстріл машини його соратників
"У ніч з 13 на 14 січня невідомі обстріляли автомобіль двох працівників Центрального штабу Анатолія Гриценка – прес-секретаря Європейської партії України Юлії Підкурганної та головного редактора партійної газети Вячеслава Калугіна. Юлія та В’ячеслав подружня пара і обоє працюють у штабі", - повідомляє керівник прес-служби Гриценка Христина Бондаренко у Facebook.
За її словами, зловмисники зробили 10 пострілів у лобове скло та кузов автомобіля, пробили колесо.
Фото: Facebook
Обстріл авто відбувся біля будинку подружжя на житловому масиві Троєщина.
"Ми пов’язуємо це безпосередньо із роботою постраждалих у виборчому штабі", - написала Бондаренко.
Фото: Facebook
Додамо, що Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка викликали на допит до СБУ на 15 січня.
Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв по дверях школи у Святошинському районі столиці.Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка викликали на допит до СБУ на 15 січня.
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