У гуртожитку в Білій Церкві розпилили газ, чотирьох студентів госпіталізували
"На спецлінію "102" поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Біла Церква чути запах газу. За лічені хвилини за вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу", - інформує ГУ Національної поліції в Київській області.
Згідно з оприлюдненим одразу висновком працівників газової служби, це не був витік природного газу.
"Як з’ясувалося, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик", - зазначили у поліції.
Як відомо, за останні тижні в Україні сталося кілька випадків масової госпіталізації школярів через отруєння. Інциденти сталися в Черкасах, Новомосковську, Миколаєві та Харкові. До слова, депутати парламенту просять Кабмін про створення міжвідомчої ради для вироблення механізмів реагування на такі випадки.
21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.
22 травня у Харкові в одній зі шкіл через розпилення газового балончика евакуювали дітей.
Перший такий інцидент трапився в Черкасах, 8 травня під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
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