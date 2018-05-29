У гуртожитку в Білій Церкві розпилили газ, чотирьох студентів госпіталізували

Згідно з оприлюдненим одразу висновком працівників газової служби, це не був витік природного газу

У гуртожитку одного з коледжів Білої Церкви під час суперечки студенти розпилили перцевий газ, чотирьох мешканців гуртожитку віком 15-17 років госпіталізували.

"На спецлінію "102" поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Біла Церква чути запах газу. За лічені хвилини за вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу", - інформує ГУ Національної поліції в Київській області.

Згідно з оприлюдненим одразу висновком працівників газової служби, це не був витік природного газу.

"Як з’ясувалося, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик", - зазначили у поліції.

Як відомо, за останні тижні в Україні сталося кілька випадків масової госпіталізації школярів через отруєння. Інциденти сталися в Черкасах, Новомосковську, Миколаєві та Харкові. До слова, депутати парламенту просять Кабмін про створення міжвідомчої ради для вироблення механізмів реагування на такі випадки.