У гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната: є загиблі

У Запоріжжі в гуртожитку по вулиці Бородинській стався вибух. Двоє людей загинули.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік, пише УНН.

За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для з'ясування обставин довелося викликади представників ДСНС, оскільки двері в кімнату були заблоковані.

У примішенні правоохоронці виявили тіло жінки, яка загинула на місці внаслідок вибуху (попередньо – бойової гранати), та чоловіка, який ще дихав. Потерпілого мали транспортувати до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося – він помер у кареті швидкої допомоги під гуртожитком.



Фото: unn.com.ua



Фото: unn.com.ua

Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї (стаття 263 ККУ) потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак тоді суд перекваліфікува справу і його відпустили за законом Савченко.

24 грудня чоловік прийшов до жінки у стані алкогольного сп'яніння. Розпочалась сварка, чоловік підірвав гранату. Жінка загинула на місці, чоловіку відірвало руку, після чого він помер у кареті швидкої.

Правоохоронці опитують свідків, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок вибуху невідомого предмета у квартирі постраждала співробітниця поліції.