У гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната: є загиблі
Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік, пише УНН.
За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для з'ясування обставин довелося викликади представників ДСНС, оскільки двері в кімнату були заблоковані.
У примішенні правоохоронці виявили тіло жінки, яка загинула на місці внаслідок вибуху (попередньо – бойової гранати), та чоловіка, який ще дихав. Потерпілого мали транспортувати до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося – він помер у кареті швидкої допомоги під гуртожитком.
Фото: unn.com.ua
Фото: unn.com.ua
Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї (стаття 263 ККУ) потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак тоді суд перекваліфікува справу і його відпустили за законом Савченко.
24 грудня чоловік прийшов до жінки у стані алкогольного сп'яніння. Розпочалась сварка, чоловік підірвав гранату. Жінка загинула на місці, чоловіку відірвало руку, після чого він помер у кареті швидкої.
Правоохоронці опитують свідків, проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок вибуху невідомого предмета у квартирі постраждала співробітниця поліції.
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