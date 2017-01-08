У Гужви зберігалися секретні дані Міноборони, - СБУ

СБУ звернулася до суду з клопотанням надати доступ до персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ), яка є в Міноборони

Служба безпеки України виявила на флеш-накопичувачі, вилученому в головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Відповідно до ухвали суду від 27 липня слідчий відділ Головного управління СБУ в Києві та Київській області здійснює досудове слідство щодо кримінального провадження, початого 27 червня за ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22 червня співробітниками поліції під час проведення обшуку в офісному приміщенні редакції інтернет-видання "Страна.ua" вилучено флеш-накопичувач марки Kingston із написами "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на якому є електронні документи з відомостями, які, можливо, є державною таємницею, - повідомляють "Українські новини".

"Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що частина вищевказаних електронних документів із відомостями, які, можливо, становлять державну таємницю, зберігалися на ПЕОМ 18052 з магнітними жорсткими дисками №1152 і №1150, що перебувають у володінні юридичної особи – Міністерство оборони України", – сказано в судовому рішенні.

З огляду на викладене, СБУ звернулася до суду з клопотанням надати доступ до персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ), яка є в Міноборони, з магнітними жорсткими дисками №1152 і №1150 для проведення їхнього експертного дослідження.

Представник міністерства заперечував проти задоволення клопотання.

Проте суд надав слідчим спецслужби доступ до зазначених жорстких дисків і ПЕОМ у будівлі Міноборони.

Нагадаємо, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.