У Гватемалі археологи виявили сліди понад 60 тисяч будівель цивілізації майя, - ФОТО

Результати досліджень вказують на те, що в Центральній Америці існувала не менш розвинена цивілізація, ніж в Стародавній Греції чи Китаї

Археологи виявили в джунглях Гватемали руїни понад 60 тисяч будівель цивілізації майя. Відкриття було зроблено за допомогою лазерної технології, здатної виявити зведені людиною структури під густим пологом тропічних лісів.

Вченим вдалося скласти карти понад 2000 квадратних кілометрів в департаменті Петен на півночі Гватемали. У цій частині джунглів були знайдені будинки, палаци, дороги і оборонні споруди.

Ця місцевість розташована поблизу вже відомих руїн міст майя. Судячи з усього, населення регіону складало на кілька мільйонів більше людей, ніж припускали дослідники, повідомляє ВВС.

Археологи впевнені, що нова технологія повністю змінить наші знання про цивілізацію майя.

"Це один з найважливіших проривів у півторастолітній історію археологічних досліджень майя", - говорить професор археології та антропології Брауновського університету Стівен Х'юстон.

За словами Х'юстона, від масштабу відкриття "перехоплює подих".

"Я знаю, що це прозвучить як перебільшення, але коли я побачив отримані зображення, у мене сльози навернулися", - додає він.

Дослідники використовували технологію Лідар (LIDAR - Light Identification and Ranging), призначену для отримання даних про віддалені предмети за допомогою обробки сигналу відбитого світла.



Фото: WILD BLUE MEDIA/CHANNEL 4

Результати досліджень вказують на те, що в Центральній Америці існувала не менш розвинена цивілізація, ніж в Стародавній Греції чи Китаї, пише National Geographic.

"Отримані за допомогою технології дані ясно показують, що весь цей регіон був цілою системою міст і поселень, масштаби і щільність населення яких до сих пір недооцінювалися", - говорить археолог Томас Гаррісон з Коледжу Ітаки.

Деякі археологи називають Лідар мало не магічною технологією, так як з її допомогою можна виявити археологічні об'єкти, практично не помітні неозброєним оком. Дослідники посилали лазерні імпульси з літака або вертольота і вивчали довжину хвилі, яка повертається, на зразок того, як кажани користуються ехолокатором. За допомогою технології Лідар їм вдалося видалити на екрані комп'ютера полог джунглів і створити тривимірне зображення будівель, що ховаються під деревами. "Лідар призводить до революції в археології точно так же, як телескоп "Хаббл" повністю змінив астрономію", - говорить археолог Франсіско Естрада-Беллі з Тулейнского університету в Новому Орлеані. "Нам знадобиться 100 років для того, щоб вивчити всі отримані дані і зрозуміти, що саме ми знайшли", - говорить він.

До сьогодні вважалося, що цивілізація майя за часів свого розквіту, 1500 років тому, займала площу приблизно в два рази більше, ніж середньовічна Англія, і що там жили близько п'яти мільйонів чоловік.

"Нові дані вказують, що там могли жити від 10 до 15 мільйонів чоловік і в низинних болотистих районах включно, які до сих пір вважалися непридатними для житла", - говорить археолог Франсіско Естрада-Беллі.

Наскільки можна судити, велика частина з 60 тисяч виявлених споруд були будинками з солом'яною стріхою, які встановлювалися на кам'яній платформі.

Крім того, була знайдена семиповерхова піраміда, яка настільки покрита рослинністю, що повністю вписується в навколишні джунглі і зовсім непомітна.



Фото: WILD BLUE MEDIA/CHANNEL 4



Фото: WILD BLUE MEDIA/CHANNEL 4

Вчених найбільше здивувала складна і розгалужена система доріг, що з'єднують всі міста і поселення майя в цьому районі. Дороги були підняті над рівнем місцевості, завдяки чому ними можна було користуватися навіть в дощовий сезон. Вони також були досить широкими - це дає підстави припускати, що ними активно користувалися і що тут, мабуть, процвітала торгівля. Дослідження цього району за допомогою технології Лідар - лише частина трирічного проекту гватемальської організації, що займається збереженням культурної спадщини країни. Вона планує таким же чином досліджувати понад 14 тисяч квадратних кілометрів низинних районів Гватемали.

Нагадаємо, нещодавно археологи під час розкопок у Тлалпані - в одному з районів Мехіко - знайшли поховання, якому понад 2400 років.