CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажирський автобус з 45 пасажирами на борту впав у прірву в Гватемалі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гватемалі автобус впав у прірву: загинули близько 15 осіб
Водій транспортного засобу намагався переїхати річку вбрід, але автобус не встояв перед течією
Фото: Prensa Libre
У результаті падіння загинули 15 осіб, решта отримали травми, повідомляє місцевий інформаційний портал Prensa Libre.
"За попередніми даними, трагедія сталася в департаменті Уэуэтенанго, коли водій намагався переїхати вбрід річку", - йдеться в повідомленні.
При цьому водій не розрахував, що після сильних дощів річка вийшла з берегів.
Потік води виявився настільки сильний, що потягнув за собою автобус, який разом з водою впав у 40-метровий яр.
Нагадаємо, що в східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.
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