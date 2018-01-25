У Гватемалі автобус впав у прірву: загинули близько 15 осіб

Водій транспортного засобу намагався переїхати річку вбрід, але автобус не встояв перед течією

Пасажирський автобус з 45 пасажирами на борту впав у прірву в Гватемалі.

У результаті падіння загинули 15 осіб, решта отримали травми, повідомляє місцевий інформаційний портал Prensa Libre.

"За попередніми даними, трагедія сталася в департаменті Уэуэтенанго, коли водій намагався переїхати вбрід річку", - йдеться в повідомленні.

При цьому водій не розрахував, що після сильних дощів річка вийшла з берегів.

Потік води виявився настільки сильний, що потягнув за собою автобус, який разом з водою впав у 40-метровий яр.

Нагадаємо, що в східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.