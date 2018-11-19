У Гватемалі почалося виверження вулкану Фуего, - ФОТО

Вулкан є одним з найактивніших на континенті

Внаслідок чергового виверження вулкану Фуего у західній частині Гватемали у небезпеці опинилися щонайменше дві тисячі жителів з десяти громад.

Влада закликала населення до евакуації, інформує "Дзеркало тижня".



Фото: соцмережі



Фото: соцмережі

Влада держави оголосила евакуацію, проте кожна громада має прийняти це рішення самостійно, зараз залишити небезпечну місцевість мають намір жителі трьох громад.

Фуего — стратовулкан висотою 3763 метрів над рівнем моря. Він є одним з найактивніших вулканів Центральної Америки. Останнє його виверження трапилося у червні, тоді загинули 194 людини. У жовтні вулкан знову викидав стовпи попелу та лави.

Внаслідок виверження вулкану Фуего у Гватемалі загинули понад 120 людей.

Нагадаємо, в столиці Азербайджану Баку 23 вересня сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг, який є другим за величиною грязьовим вулканом у світі.