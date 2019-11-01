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У Гватемалі знайшли лазню цивілізації майя, якій 2,5 тисячі років

Знахідці приблизно 2,5 тисячі років
Польські археологи знайшли лазню цивілізації майя у давньому місті Накум у Гватемалі. Цій знахідці приблизно 2,5 тисячі років.
У Гватемалі знайшли лазню цивілізації майя, якій 2,5 тисячі років Фото: SCIENCE POLAND

Археологи знайшли руїни комплексу у Накумі ще 5 років тому. В той час дослідники вважали, що мають справу з давніми похованнями. Однак лише зараз вони дійшли висновку, що це лазня майя, інформує Science Poland.

Лазня складається з кількох частин. Зокрема, у ній виявили тунель з нахилом, звідки ймовірно витікала вода. По обидві сторони тунелю є сходи для входу в лазню, а сама вона являє собою прямокутне приміщення зі скелями по боках. Навпроти входу археологи знайшли нішу в стіні, де вірогідно розводили вогонь.

"Майя розглядали печери і місця для обмивань, як сакральні: в них народжувалися не тільки боги, але і перші люди. Вони також вважалися входом в підземний світ, населений богами і предками. Майя пов'язували печери і лазні з урожаєм і життєдайною водою", - пояснив доктор Інституту археології Польщі Ярослав Зралка.

Нагадаємо, мексиканські археологи виявили в штаті Пуебла храм, який був присвячений Шипе-Тотеку (Панові зі здертою шкірою), одному з богів, яким поклонялися індіанці Мезоамерики.

Також, археологи знайшли біля стін міста Помпеї рештки коня в упряжці. Учені вважають це рідкісною цінною знахідкою.

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11 01 2019 11:00
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