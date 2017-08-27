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У харківській лікарні помер український військовий, - Мотузяник

На донецькому напрямку 13 збройних провокацій
За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих і поранених не було, проте вчора, 26 серпня, в лікарні Харкові військовик помер від поранень, отриманих біля Кримського 19 серпня.
У харківській лікарні помер український військовий, - Мотузяник Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"Учора, 26 серпня під час лікування в Харкові помер військовий від поранень, які він отримав 19 серпня біля Кримського", - заявив Мотузяник.

Також за минулу добу бойовики порушили "шкільне перемир'я" на Донбасі та українські вояки були змушені відкрити вогонь у відповідь.

"На донецькому напрямку під обстріл з боку ворога потрапили позиції українських військових поблизу Зайцево та Авдіївки. Основна частина порушень режиму тиші припала на вечірній час. Бойовики використовували гранатомети і кулемети. Підрозділи збройних сил України були змушені відкривати вогонь у відповідь на найбільш зухвалі збройні провокації з боку окупантів", - заявив Мотузяник.

На донецькому напрямку 13 збройних провокацій. Найскладніше було біля Павлополя і Водяного на Донеччині.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 26 серпня на Донбасі незаконні збройні формування вісім разів відкривали вогонь. Бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння.

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27 08 2017 14:19
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