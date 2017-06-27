У Харківській міськраді обшуки у в рамках справи про виділення земель, - ГПУ

Такі ж обшуки відбулися в лютому цього року

Слідчі Генпрокуратури за підтримки СБУ проводять обшук в кількох департаментах Харківської міськради в рамках справи про виділення землі за "кооперативної схемою".

"Вони прийшли рівно в 16:42, за три хвилини до закінчення робочого дня. Зараз слідчі Генпрокуратури в супроводі бійців СБУ проводять черговий обшук у справі про виділення землі житлово-будівельним кооперативам", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка.

Нагадаємо, 21 лютого цього року в Харківській міськраді вже проводили обшуки по даній справі.

Крім того, ще раніше, 15 вересня 2016 року, слідчі Генпрокуратури провели обшуки в Харкові у справі про виділення 600 га землі по так званій кооперативної схемою. Зокрема, обшук відбувся в готелі "Національ", де мешкає міський голова Харкова Геннадій Кернес, і в кількох департаментах міськради.

Йдеться про штучно створених житлово-будівельних кооперативах, які не відповідають умовам, визначеним у законі для таких кооперативів; тому вони не мали права отримати землю безкоштовно.