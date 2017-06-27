У Харківській міськраді обшуки у в рамках справи про виділення земель, - ГПУ
"Вони прийшли рівно в 16:42, за три хвилини до закінчення робочого дня. Зараз слідчі Генпрокуратури в супроводі бійців СБУ проводять черговий обшук у справі про виділення землі житлово-будівельним кооперативам", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка.
Нагадаємо, 21 лютого цього року в Харківській міськраді вже проводили обшуки по даній справі.
Крім того, ще раніше, 15 вересня 2016 року, слідчі Генпрокуратури провели обшуки в Харкові у справі про виділення 600 га землі по так званій кооперативної схемою. Зокрема, обшук відбувся в готелі "Національ", де мешкає міський голова Харкова Геннадій Кернес, і в кількох департаментах міськради.
Йдеться про штучно створених житлово-будівельних кооперативах, які не відповідають умовам, визначеним у законі для таких кооперативів; тому вони не мали права отримати землю безкоштовно.
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