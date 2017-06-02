У Харківській області правоохоронці затримали браконьєрів

У двох чоловіків не було дозволу на полювання

Співробітники Первомайського відділу поліції Харківської області спіймали браконьєрів, склали на них адмінпротоколи та вилучили у правопорушників тушки вбитих зайців і зброю.

"Під час патрулювання території інспектори сектору групи реагування патрульної поліції біля села Миколаївка побачили на автодорозі двох невідомих чоловіків, одягнених у камуфляж, у яких в руках знаходилися мисливські рушниці", - повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, для перевірки поліцейські під'їхали до громадян.

"Виявилося, що 41 і 48-річні жителі Харкова приїхали на полювання, дозволу на нього у них не було, чоловіки мали тільки дозволи на мисливські рушниці. В автомобілі, який стояв на узбіччі, перебував у нетверезому стані 54-річний громадянин, а також були виявлені дві заячі тушки", - додали в поліції.

Патрульними були складені адміністративні протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ч. 2 ст. 85 (порушення правил використання об'єктів тваринного світу).

Патрульні разом з громадянами пішли в Первомайський ОП, автомобіль поміщено на штрафмайданчик, рушниці вилучено.

Нагадаємо, протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів.