У Харківській області правоохоронці затримали браконьєрів
"Під час патрулювання території інспектори сектору групи реагування патрульної поліції біля села Миколаївка побачили на автодорозі двох невідомих чоловіків, одягнених у камуфляж, у яких в руках знаходилися мисливські рушниці", - повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Згідно з повідомленням, для перевірки поліцейські під'їхали до громадян.
"Виявилося, що 41 і 48-річні жителі Харкова приїхали на полювання, дозволу на нього у них не було, чоловіки мали тільки дозволи на мисливські рушниці. В автомобілі, який стояв на узбіччі, перебував у нетверезому стані 54-річний громадянин, а також були виявлені дві заячі тушки", - додали в поліції.
Патрульними були складені адміністративні протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ч. 2 ст. 85 (порушення правил використання об'єктів тваринного світу).
Патрульні разом з громадянами пішли в Первомайський ОП, автомобіль поміщено на штрафмайданчик, рушниці вилучено.
Нагадаємо, протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів.
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