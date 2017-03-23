У Харківській області вибухають склади боєприпасів, жителів евакуюють, - ВІДЕО

Причини поки що невідомі

У ніч на четвер, 23 березня, почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклея Харківської області.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Інформація надійшла близько 3 години ночі", - заявило воно.

Глава Балаклейської райдержадміністрації Степан Масельський підтвердив інформацію про вибухи.

"Так, вибухають. Йде евакуація (жителів - ред) з 5-кілометрової зони. Вже закінчуємо", - сказав він.

При цьому Масельський не зміг сказати, чи є загиблі або постраждалі.

"Поки ми не розуміємо цього", - зазначив він.

У Міноборони повідомили, що о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння в Балаклеї почалася пожежа.

"Приймаються усі заходи щодо локалізації та тушіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються. Розгорнуто штаб тушіння пожежі. На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України", - наголошується в заяві.