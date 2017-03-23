Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харківській області вибухають склади боєприпасів, жителів евакуюють, - ВІДЕО

Причини поки що невідомі
У ніч на четвер, 23 березня, почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклея Харківської області.
У Харківській області вибухають склади боєприпасів, жителів евакуюють, - ВІДЕО printscreen

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Інформація надійшла близько 3 години ночі", - заявило воно.

Глава Балаклейської райдержадміністрації Степан Масельський підтвердив інформацію про вибухи.

"Так, вибухають. Йде евакуація (жителів - ред) з 5-кілометрової зони. Вже закінчуємо", - сказав він.

 При цьому Масельський не зміг сказати, чи є загиблі або постраждалі.

"Поки ми не розуміємо цього", - зазначив він.

У Міноборони повідомили, що о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння в Балаклеї почалася пожежа.

"Приймаються усі заходи щодо локалізації та тушіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються.  Розгорнуто штаб тушіння пожежі. На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України", - наголошується в заяві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 06:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.