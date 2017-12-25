Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові підірвали джип поліцейського Черемухина

Під машину заклали 4 гранати, але одна вибухнула завчасно
У понеділок уранці в Харкові підірвали машину колишнього заступника начальника ГУНП у Харківській області Миколи Черемухина, який зараз очолює відділ оперативних розробок у східному регіоні.
У Харкові підірвали джип поліцейського Черемухина Фото: NewsRoom

Вибух прогримів близько 06:20 у дворі будинку №15 по вулиці Культури. Заряд було закладено під позашляховиком Dodge, який належить екс-заступникові начальника "главку". В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте осколками пошкоджено ворота в гараж і сім сусідніх автомобілів, - повідомляє NewsRoom із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Таку ж інформацію отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

За попередніми даними, зловмисники встановили під машиною чотири гранати Ф-1, проте одна з них (розміщена під переднім колесом) з якихось причин здетонувала завчасно. Три інші вибухотехнікам довелося знешкоджувати вже на місці.

"Швидше за все, заклали, 4 гранати, які мали вибухнути при почали руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - сказало джерело "Інтерфаксу-Україна".

Нагадаємо, "Східний корпус" раніше звинувачував Черемухина в організації каналу контрабанди, в тому числі наркотичних засобів, із зони АТО.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.