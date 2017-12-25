У Харкові підірвали джип поліцейського Черемухина

Вибух прогримів близько 06:20 у дворі будинку №15 по вулиці Культури. Заряд було закладено під позашляховиком Dodge, який належить екс-заступникові начальника "главку". В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте осколками пошкоджено ворота в гараж і сім сусідніх автомобілів, - повідомляє NewsRoom із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Таку ж інформацію отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

За попередніми даними, зловмисники встановили під машиною чотири гранати Ф-1, проте одна з них (розміщена під переднім колесом) з якихось причин здетонувала завчасно. Три інші вибухотехнікам довелося знешкоджувати вже на місці.

"Швидше за все, заклали, 4 гранати, які мали вибухнути при почали руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - сказало джерело "Інтерфаксу-Україна".

Нагадаємо, "Східний корпус" раніше звинувачував Черемухина в організації каналу контрабанди, в тому числі наркотичних засобів, із зони АТО.