У Харкові анонсували подорожчання проїзду в метро

Мер Харкова Геннадій Кернес анонсував підвищення вартості проїзду в метрополітені.

За його словами, Харківський метрополітен вже подав відповідну заявку в мерію.

"Метрополітен подав таку заявку, тому що електроенергія зросла в ціні, мінімальна зарплата зросла. До того ж, на забувайте, що ми оновлюємо рухомий склад в метро", - розповів Кернес у середу, 26 грудня, на брифінгу, передає Kharkiv Today.

Харківський градоначальник відмовився назвати нову вартість проїзду, а також терміни її впровадження.

Нагадаємо, що управління транспорту Львівської міськради пропонує встановити тариф на проїзд у маршрутках у розмірі 8 гривень.