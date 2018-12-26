CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМер Харкова Геннадій Кернес анонсував підвищення вартості проїзду в метрополітені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові анонсували подорожчання проїзду в метро
Харківський градоначальник відмовився назвати нову вартість проїзду
Фото:lb.ua
За його словами, Харківський метрополітен вже подав відповідну заявку в мерію.
"Метрополітен подав таку заявку, тому що електроенергія зросла в ціні, мінімальна зарплата зросла. До того ж, на забувайте, що ми оновлюємо рухомий склад в метро", - розповів Кернес у середу, 26 грудня, на брифінгу, передає Kharkiv Today.
Харківський градоначальник відмовився назвати нову вартість проїзду, а також терміни її впровадження.
Нагадаємо, що управління транспорту Львівської міськради пропонує встановити тариф на проїзд у маршрутках у розмірі 8 гривень.
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26 12 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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