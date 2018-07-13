У Харкові арештували підозрювану винуватицю загибелі чемпіона України з мотокросу

58-річну Ольгу Котову, підозрювану в тому, що 6 липня вона збила насмерть 19-річного велосипедиста на проспекті Незалежності в Харкові, триматимуть під вартою до шостого вересня.

Київський районний суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб, повідомляє "Харків Today".

Підозрювану привезли в суд на швидкій. Спочатку вона відмовлялася вийти з машини. Медики, коментуючи стан підозрюваної, повідомили, що загрози для її здоров'я немає. Адвокат Котової сказав, що через стрес у підзахисної загострилися хронічні хвороби.



Фото: objectiv.tv

Коли Котова зайшла в зал суду, одразу підійшла до батьків загиблого Олексія Бессонова.

"Вибачте мене будь ласка. Я не вбивця", – сказала вона.

Прокурор просив суд обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.

"З огляду на те, що Котова підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, покарання, за яке передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також ті обставини, що підозрювана може ховатися від слідства, чинити тиск на свідків і потерпілих, просимо підтримати наше клопотання і визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів", – сказав прокурор.

Можливість внесення застави та її розмір прокурор залишив на розсуд суду.

Котова свою провину визнала. Сказала, що дуже шкода загиблого хлопця. Вона запевнила суд, що нікуди тікати не збирається і просила обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Адвокат Котової Наталя Руденко звернула увагу учасників процесу на вік своєї підзахисної.

"Перед нами літня людина, яка дуже жалкує про події. До того ж це людина з багатьма хронічними захворюваннями", – розповіла Наталя Руденко.

Серед хронічних хвороб Котової адвокат назвала ішемічну хворобу серця, цукровий діабет, стенокардію, гіпертонічну хворобу третього ступеня. Руденко також попросила обрати для Котової домашній арешт.

Адвокат батьків загиблого Юрій Самойлов попросив про утримання під вартою без застави. На його думку, Котова не покинула місце злочину тільки тому, що, тікаючи з місця аварії, врізалася в дерево.

Зрештою суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО на 56 днів до 6 вересня.



Фото: objectiv.tv

Нагадаємо, 6 липня в ДТП у Харкові загинув 19-річний мотогонщик, чемпіон України з мотокросу, тренер Андрій Безсонов.