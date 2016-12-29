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У Харкові АТОшник скоїв самогубство

При огляді тіла ознак насильницької смерті виявлено не було
Боєць АТО, якого було доставлено до харківського військового шпиталю, скоїв самогубство.
У Харкові АТОшник скоїв самогубство Фото: ar.volyn.ua

"Бійця 92-ої окремої механізованої бригади, доставленого до шпиталю, було виявлено в одному з приміщень з ножовим пораненням горла. Поранення виявилося смертельним", - повідомив перший заступник військового прокурора АТО Віталій Панченко, пише "Укрінформ".

Перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко уточнив, що 32-річний боєць прибув до шпиталю на реабілітацію через отримані раніше поранення.

"За словами лікарів, його осколкові поранення не були критичними, але він був пригнічений, схвильований, невдоволений. За годину співробітниця шпиталю, що увійшла до приміщення туалету, побачила кров на підлозі однієї з кабінок. Замкнуту зсередини двері було виламано і виявлено там бійця, що стікав кров'ю з ножовим пораненням горла. Бійця одразу ж доставили до реанімаційного відділення, але врятувати його не вдалося", - сказав Зубко.

За словами чиновника, при огляді тіла ознак насильницької смерті виявлено не було. Наразі справу щодо самогубства бійця АТО передано до однієї з місцевих прокуратур Харкова.

Нагадаємо, у листопаді у Кривому Розі колишній боєць АТО повісився у власній квартирі.

Раніше екс-начальник Качанівської виправної колонії №54 у Харкові Іван Первушкін, який очолював установу, коли в ньому перебувала лідер ВО Батьківщина, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, наклав на себе руки.

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29 12 2016 17:18
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