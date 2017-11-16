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У Харкові водій під наркотиками заїхав в супермаркет і проїхався по ньому

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих
У четвер, 16 листопада, в Харкові водій Dacia Logan в'їхав в гіпермаркет Караван, протаранив вхід і прокотився по залу.
У Харкові водій під наркотиками заїхав в супермаркет і проїхався по ньому Фото: 057.ua

Чоловікові вдалося доїхати практично до центру торгового залу, - повідомляють місцеві ЗМІ.

В патрульній поліції міста розповіли, що у водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Інформація перевіряється.

Під час інциденту ніхто не постраждав.

На чоловіка складено два адмінпротоколи. На місці працює поліція.

Фото:057.ua

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.


 

 

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16 11 2017 16:38
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