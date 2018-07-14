CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 14 липня в Харкові сталася дорожня аварія, у якій постраждав 5-місячний хлопчик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові автомобіль збив на тротуарі жінку з малюком у візочку
5-місячну дитину з мамою госпіталізували
Фото: facebook.com/police.kharkov
Прес-служба місцевої поліції повідомила, що 28-річний водій автомобіля ВАЗ на проспекті Гагаріна не впорався з кермуванням і виїхав на тротуар.
Там він зачепив візочок з малюком. Від удару дитину викинуло на землю. Його 20-річна мати від хвилювання знепритомніла.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Обох забрали до лікарні.
Обставини аварії встановлюють. Буде порушено кримінальне провадження.
Нагадаємо, що останніми місяцями в Україні сталася ціла низка схожих ДТП.
На днях у Харкові арештували підозрювану винуватицю загибелі 19-річного чемпіона України з мотокросу.
Підозрювана свою провину визнала.
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14 07 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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