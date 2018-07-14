У Харкові автомобіль збив на тротуарі жінку з малюком у візочку

Увечері 14 липня в Харкові сталася дорожня аварія, у якій постраждав 5-місячний хлопчик.

Прес-служба місцевої поліції повідомила, що 28-річний водій автомобіля ВАЗ на проспекті Гагаріна не впорався з кермуванням і виїхав на тротуар.

Там він зачепив візочок з малюком. Від удару дитину викинуло на землю. Його 20-річна мати від хвилювання знепритомніла.



Фото: facebook.com/police.kharkov

Обох забрали до лікарні.

Обставини аварії встановлюють. Буде порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, що останніми місяцями в Україні сталася ціла низка схожих ДТП.

На днях у Харкові арештували підозрювану винуватицю загибелі 19-річного чемпіона України з мотокросу.

Підозрювана свою провину визнала.