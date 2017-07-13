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У Харкові банда "перевертнів" у погонах займалася грабежем

Учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на суму 73 тисяч доларів
Правоохоронці знешкодили злочинну організацію під керівництвом колишніх начальника сектора аналітичної розвідки та оперуповноваженого в особливо важливих справах МВС України в Харківській області.
У Харкові банда "перевертнів" у погонах займалася грабежем Фото: npu.gov.ua

Правоохоронні органи Харківської області знешкодили злочинну організацію у складі 6 осіб під керівництвом колишнього оперуповноваженого в особливо важливих справах управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області та колишнього начальника сектору аналітичної розвідки зазначеного управління, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Вказані особи впродовж листопада 2015 – березня 2016 року вчиняли на території Харкова розбійні напади, поєднані із захопленням, викраденням потерпілих, застосуванням фізичного насильства.

Учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на суму 73 тисяч доларів США, 4 тисячі євро, 182 тисячі гривень та іншим майном.

Зазначених осіб підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України.

Організаторам злочинного угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури.

За вчинення наведених злочинів їм загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

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13 07 2017 13:36
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