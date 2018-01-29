У Харкові стався вибух біля супермаркету, постраждали жінка і дитина
"Правоохоронці встановлюють обставини вибуху, що стався на вулиці Клочківській у Харкові. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління поліції. Інформація про те, що біля одного з магазинів по вулиці Клочківській стався вибух, надійшла в чергову частину Шевченківського відділу поліції сьогодні близько 9:30 ранку",- повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.
Фото: ГУ НП у Харківській області
В ефірі "112 Україна" кореспондент повідомила, що жінка з 2-річною дитиною, яка йшла по вул. Клочківській, побачила пакет біля супермаркет і відкрила його, після чого стався вибух.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Внаслідок події до лікарні доставлена 53-річна жінка з попереднім діагнозом рвана рана стегна і хлопчика 2016 р. н. з рваною раною правої надбрівної області.
За адресою, вказаною в повідомленні, виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у Харківській області, Шевченківського ОП, слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління.
Зараз усі обставини події встановлюються.
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