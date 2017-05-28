У Харкові через отруєння сумішшю для куріння помер студент

Ще один – потрапив до лікарні

Двоє студентів одного з місцевих вищих навчальних закладів Харкова отруїлися сумішшю для куріння, один із них помер.

Про це повідомив відділ комунікацій Управління Національної поліції у Харківській області.

"Подія сталася сьогодні вночі, 28 травня, близько 2:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. З’ясовано, що студентів одного з Харківських вузів незнайомий чоловік пригостив спайсами. 18-річний хлопець помер у гуртожитку. А 19-річного студента доставлено до лікарні", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в обох випадках лікарі діагностували сильне отруєння наркотичними речовинами.

Подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікації подій.

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