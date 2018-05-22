У Харкові через розпилення газового балончика в школі госпіталізовано 15 дітей
Як повідомила в.о. начальника управління охорони здоров'я ХОДА Галина Сіроштан, госпіталізовано 15 школярів. За даними місцевого видання SQ, інцидент стався в школі №3. Школярі звернулися до медиків зі скаргами на слабкість і ускладнене дихання.
"На цей момент за медичною допомогою звернулися 30 дітей, 15 з них госпіталізували в Обласну дитячу лікарню №1. Перебіг захворювання госпіталізованих - середньої тяжкості. Серед симптомів - слабкість і ускладнене дихання, а також бліда шкіра. Причини нездужання зараз з'ясовують. Діти забезпечені усіма необхідними медикаментами", - розповіла Сіроштан.
У школі чергують 4 машини екстреної допомоги, також на місце прибули медпрацівники міської поліклініки №12, які проводять профілактичний огляд учнів.
Нагадаємо, 21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.
На місце прибули хіміки в пересувній хіміко-радіологічній лабораторії і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Зі школи евакуювали близько 400 учнів. Для проведення медичного огляду у 2-гу міську дитячу лікарню доправлено 39 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей і верхніх дихальних шляхів.
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