У Харкові через снігопад обвалився дах павільйону: є постраждалі Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено

У п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.

Обвал Павільйону. Харків

"На місці руйнування металево-каркасних конструкцій недобудованого торгівельного павільйону у Харкові, на проспекті Косковському, 256 постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні", - повідомляє прес-служба ДСНС. Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено. Від ДСНС залучалось 45 рятувальників та 11 одиниць техніки. Нагадаємо, що після обвалу даху торгового ряду на "Червоному ринку" в окупованій Макіївці четверо постраждалих госпіталізовані в лікарню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію