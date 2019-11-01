Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові через снігопад обвалився дах павільйону: є постраждалі

Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено
У п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.
У Харкові через снігопад обвалився дах павільйону: є постраждалі Обвал Павільйону. Харків

"На місці руйнування металево-каркасних конструкцій недобудованого торгівельного павільйону у Харкові, на проспекті Косковському, 256 постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено. 

Від ДСНС залучалось 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, що після обвалу даху торгового ряду на "Червоному ринку" в окупованій Макіївці четверо постраждалих госпіталізовані в лікарню.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2019 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.