CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п’ятницю, 11 січня, у Харкові через снігопад обвалився дах торгового павільйону, унаслідок інциденту постраждали троє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові через снігопад обвалився дах павільйону: є постраждалі
Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено
Обвал Павільйону. Харків
"На місці руйнування металево-каркасних конструкцій недобудованого торгівельного павільйону у Харкові, на проспекті Косковському, 256 постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено.
Від ДСНС залучалось 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, що після обвалу даху торгового ряду на "Червоному ринку" в окупованій Макіївці четверо постраждалих госпіталізовані в лікарню.
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11 01 2019 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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