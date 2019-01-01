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У Харкові чоловік втратив кисть руки під час запуску феєрверка

Подія сталася 1 січня о 3:10 на вулиці Біблика
В Індустріальному районі Харкова в новорічну ніч під час запуску феєрверка чоловік дістав важкі травми, зокрема втратив кисть руки.
У Харкові чоловік втратив кисть руки під час запуску феєрверка Фото: з вільних джерел

"Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті", - повідомляє "Громадське".

Зазначається, що постраждалого доправили в лікарню у важкому стані. На місце події прибули поліцейські, експерти та вибухотехніки.

"Працівники поліції встановили, що дану піротехніку чоловік придбав на ринку. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку Індустріального відділу поліції. Проводиться подальша перевірка. Поліцією з'ясовуються всі обставини пригоди", - додали в прес-службі.

Додамо, що за оцінками поліції, на новорічні святкування по всій Україні вийдуть близько 1, 4 мільйона громадян.

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01 01 2019 18:30
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