У Харкові чоловік виніс з ювелірного магазину лоток із золотом Зловмисника затримали під час втечі з місця події

У Харкові чоловік розбив вітрину ювелірного магазину і виніс лоток із золотом.

Фото: Facebook Патрульна поліція Харкова

Пограбування ювелірного магазину відбулося вчора близько 17:00 по вул. Конєва, 1, повідомляє патрульна поліція міста у Facebook. "Невідомий розбив вітрину ювелірного магазину, викрав лоток із золотими виробами та втік. У час вчинення вищевказаного злочину неподалік знаходився екіпаж патрульної поліції, який спільно із працівниками приватної охорони затримали зловмисника", - сказано у повідомленні. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Нагадаємо, що в Києві з магазину техніки викрали близько півсотні смартфонів загальною вартістю 600 тисяч гривень.

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