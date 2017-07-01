CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові чоловік розбив вітрину ювелірного магазину і виніс лоток із золотом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові чоловік виніс з ювелірного магазину лоток із золотом
Зловмисника затримали під час втечі з місця події
Фото: Facebook Патрульна поліція Харкова
Пограбування ювелірного магазину відбулося вчора близько 17:00 по вул. Конєва, 1, повідомляє патрульна поліція міста у Facebook.
"Невідомий розбив вітрину ювелірного магазину, викрав лоток із золотими виробами та втік. У час вчинення вищевказаного злочину неподалік знаходився екіпаж патрульної поліції, який спільно із працівниками приватної охорони затримали зловмисника", - сказано у повідомленні.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, що в Києві з магазину техніки викрали близько півсотні смартфонів загальною вартістю 600 тисяч гривень.
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