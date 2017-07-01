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У Харкові чоловік виніс з ювелірного магазину лоток із золотом

Зловмисника затримали під час втечі з місця події
У Харкові чоловік розбив вітрину ювелірного магазину і виніс лоток із золотом.
У Харкові чоловік виніс з ювелірного магазину лоток із золотом Фото: Facebook Патрульна поліція Харкова

Пограбування ювелірного магазину відбулося вчора близько 17:00 по вул. Конєва, 1, повідомляє патрульна поліція міста у Facebook.

"Невідомий розбив вітрину ювелірного магазину, викрав лоток із золотими виробами та втік. У час вчинення вищевказаного злочину неподалік знаходився екіпаж патрульної поліції, який спільно із працівниками приватної охорони затримали зловмисника", - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що в Києві з магазину техніки викрали близько півсотні смартфонів загальною вартістю 600 тисяч гривень.

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07 01 2017 16:34
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