У Харкові чоловік "замовив" вбивство своєї вівчарки молотком "за пляшку горілки"
"У липні цього року один із жителів Новобаварського району Харкова найняв місцевого п'яницю для вбивства своєї собаки і навіть видав знаряддя злочину - молоток. Як винагороду пообіцяв пляшку горілки", - повідомляють на сайті прокуратури.
Виконавець тримав вівчарку за нашийник і бив по голові молотком. Сусідка почула скиглення тварини і, вийшовши на на вулицю, стала свідком жахливого вбивства. Вона викликала зоозахисників і поліцію.
"Урятувати вівчарку не вдалося. За висновками експертного дослідження смерть собаки настала в результаті черепно-мозкової травми, заподіяної тупим твердим предметом у ділянці голови та шиї, а завдані рани спричинили тяжкі страждання тварини перед смертю", - розповіли в прокуратурі.
Господар тварини так і не зміг сформулювати, чому він вирішив позбутися тварини, та ще й таким способом. Йому інкримінують підбурювання і пособництво в знущанні над твариною (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 КК України), а 51-річному виконавцю - знущання над твариною (ч. 1 ст. 299 КК України) .
Нагадаємо, що 21 серпня в Одесі поліцейські затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео, як вона підвішує на дереві собаку.
4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.
Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
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