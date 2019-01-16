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У Харкові чоловіки в балаклавах стріляли в поліцейського

Постраждалий у лікарні
У Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.
У Харкові чоловіки в балаклавах стріляли в поліцейського Фото: hk.npu.gov.ua

Нападники втекли, поліцейського відправили до лікарні, інформує прес-служба поліції Харківської області.

Інцидент стався о 07:40 16 січня. На офіцера поліції напали, коли він виходив з під’їзду. Спочатку його вдарили, а потім кілька разів стріляли в область голови. Невідомі чоловіки втекли на авто.

Потерпілий дістав поранення голови та шиї.

Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та намагається встановити та затримати нападників.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вистрілив із гвинтівки у поліцейського. Виклик до поліції надійшов 13 січня близько другої ночі.

 
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16 01 2019 10:53
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