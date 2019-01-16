CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові чоловіки в балаклавах стріляли в поліцейського
Постраждалий у лікарні
Фото: hk.npu.gov.ua
Нападники втекли, поліцейського відправили до лікарні, інформує прес-служба поліції Харківської області.
Інцидент стався о 07:40 16 січня. На офіцера поліції напали, коли він виходив з під’їзду. Спочатку його вдарили, а потім кілька разів стріляли в область голови. Невідомі чоловіки втекли на авто.
Потерпілий дістав поранення голови та шиї.
Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та намагається встановити та затримати нападників.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вистрілив із гвинтівки у поліцейського. Виклик до поліції надійшов 13 січня близько другої ночі.
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16 01 2019 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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