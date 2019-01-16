У Харкові чоловіки в балаклавах стріляли в поліцейського

У Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.

Нападники втекли, поліцейського відправили до лікарні, інформує прес-служба поліції Харківської області.

Інцидент стався о 07:40 16 січня. На офіцера поліції напали, коли він виходив з під’їзду. Спочатку його вдарили, а потім кілька разів стріляли в область голови. Невідомі чоловіки втекли на авто.

Потерпілий дістав поранення голови та шиї.

Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та намагається встановити та затримати нападників.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вистрілив із гвинтівки у поліцейського. Виклик до поліції надійшов 13 січня близько другої ночі.