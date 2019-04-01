У Харкові чиновник "погорів" на хабарі у 60 тис. грн

Чиновника затримали у власному кабінеті при отриманні другого траншу - 30 тис. грн

Вчора, 3 січня, був затриманий начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації одного з районів Харківської міської ради за одержання неправомірної вигоди.

54-річний чиновник отримав від місцевого підприємця 60 тис. грн. В обмін на таку суму чиновник обіцяв "закрити очі" на те, що у бізнесмена працює неоформлений працівник.

Законодавством за допуск до роботи працівника без трудового договору передбачено штраф у сумі понад 100 тис. грн, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Половину суми підприємець передав начальнику управління наприкінці грудня минулого року. Чиновника затримали 3 січня у власному кабінеті при отриманні другого траншу - 30 тис. грн.

Нагадаємо, у Полтаві правоохоронці затримали фахівця "Полтавагазвидобування", який вимагав від підприємця хабар у 220 тис. грн.