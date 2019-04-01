НОВИНИВчора, 3 січня, був затриманий начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації одного з районів Харківської міської ради за одержання неправомірної вигоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові чиновник "погорів" на хабарі у 60 тис. грн
Чиновника затримали у власному кабінеті при отриманні другого траншу - 30 тис. грн
Фото:gp.gov.ua
54-річний чиновник отримав від місцевого підприємця 60 тис. грн. В обмін на таку суму чиновник обіцяв "закрити очі" на те, що у бізнесмена працює неоформлений працівник.
Законодавством за допуск до роботи працівника без трудового договору передбачено штраф у сумі понад 100 тис. грн, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Половину суми підприємець передав начальнику управління наприкінці грудня минулого року. Чиновника затримали 3 січня у власному кабінеті при отриманні другого траншу - 30 тис. грн.
Нагадаємо, у Полтаві правоохоронці затримали фахівця "Полтавагазвидобування", який вимагав від підприємця хабар у 220 тис. грн.
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