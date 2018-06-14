Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові десятий день поспіль "мінують" бізнес-центри

З 5 червня в правоохоронні органи щодня надходять повідомлення про мінування
У Харкові десятий день поспіль надходять повідомлення про мінування п'яти бізнес-центрів, розташованих на вул. Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і на Московському проспекті.
У Харкові десятий день поспіль "мінують" бізнес-центри Фото: vedtver.ru

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла в поліцію в четвер близько 09:15. "Для перевірки цього разу на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти і вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень", - ідеться у повідомленні прес-служби обласної поліції у Facebook.

Нагадаємо, що з 5 червня до правоохоронних органів щодня надходять повідомлення про мінування цих п'яти бізнес-центрів. Жодне повідомлення не підтвердилося.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2018 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.