У Харкові десятий день поспіль "мінують" бізнес-центри З 5 червня в правоохоронні органи щодня надходять повідомлення про мінування

У Харкові десятий день поспіль надходять повідомлення про мінування п'яти бізнес-центрів, розташованих на вул. Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і на Московському проспекті.

Фото: vedtver.ru

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла в поліцію в четвер близько 09:15. "Для перевірки цього разу на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти і вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень", - ідеться у повідомленні прес-служби обласної поліції у Facebook. Нагадаємо, що з 5 червня до правоохоронних органів щодня надходять повідомлення про мінування цих п'яти бізнес-центрів. Жодне повідомлення не підтвердилося.

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