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У Харкові до лікарні госпіталізували дівчину з тяжкою формою ботулізму

22-річна дівчина отруїлася в'яленою рибою
У Харкові 22-річну дівчину було госпіталізованого до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом ботулізм. Стан здоров'я дівчини тяжкий.
У Харкові до лікарні госпіталізували дівчину з тяжкою формою ботулізму Фото: з відкритих джерел

Дівчина отруїлася в'яленою рибою, яку напередодні придбала в одному з магазинів на вулиці Клочківська, повідомляє місцева поліція.

Дівчину госпіталізували до лікарні ще 21 липня, коли вона поскаржилась на погане самопочуття. В лікарні стан дівчини погіршився і 22 липня її було приєднано до апарату штучного дихання.

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За даним фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, дев'ять з цих випадків - зі смертельним результатом.

 
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23 07 2017 11:19
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