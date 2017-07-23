У Харкові до лікарні госпіталізували дівчину з тяжкою формою ботулізму

У Харкові 22-річну дівчину було госпіталізованого до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом ботулізм. Стан здоров'я дівчини тяжкий.

Дівчина отруїлася в'яленою рибою, яку напередодні придбала в одному з магазинів на вулиці Клочківська, повідомляє місцева поліція.

Дівчину госпіталізували до лікарні ще 21 липня, коли вона поскаржилась на погане самопочуття. В лікарні стан дівчини погіршився і 22 липня її було приєднано до апарату штучного дихання.

Читайте також: Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За даним фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, дев'ять з цих випадків - зі смертельним результатом.