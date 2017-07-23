У Харкові до лікарні госпіталізували дівчину з тяжкою формою ботулізму
Дівчина отруїлася в'яленою рибою, яку напередодні придбала в одному з магазинів на вулиці Клочківська, повідомляє місцева поліція.
Дівчину госпіталізували до лікарні ще 21 липня, коли вона поскаржилась на погане самопочуття. В лікарні стан дівчини погіршився і 22 липня її було приєднано до апарату штучного дихання.
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За даним фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, що з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, дев'ять з цих випадків - зі смертельним результатом.
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