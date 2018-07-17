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У Харкові двоє блогерів безперешкодно проникли на танковий склад

Відповідне відео вони розмістили на своєму акаунті у YouTube
У Харкові двоє місцевих жителів, так звані руфери, безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків.
У Харкові двоє блогерів безперешкодно проникли на танковий склад Фото: ukrinform.ua

Як видно на кадрах відео, на об'єкті абсолютно відсутня охорона, сторожова вишка напівзруйнована, ворота між різними частинами складу не замкнені, повідомляє "dt.ua".

Блогери зуміли навіть порахувати кількість бойових машин, вказавши цифру у три сотні танків.

Крім старих списаних і поставлених на зберігання танків вони виявили також 10 нових українських танків Т-64БВ "Булат". Недалеко від них виявився і танковоз.

"Ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прям як танковий військовий автосалон! На них були бирки-пломби, техніка без пробігу", - сказано в описі до відео.

Автори ролика також проникли в бункер, продемонструвавши, які там зберігаються запаси військового устаткування і спорядження.

Відзначається, що за весь час, поки вони ходили по території складу, вони не побачили жодної людини, і їм ніхто не протидіяв.

У відео зазначається, що склад танкової техніки розташований у 500 метрах від залізничної станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.

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17 07 2018 09:22
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