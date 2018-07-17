У Харкові двоє блогерів безперешкодно проникли на танковий склад

Відповідне відео вони розмістили на своєму акаунті у YouTube

У Харкові двоє місцевих жителів, так звані руфери, безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків.

Як видно на кадрах відео, на об'єкті абсолютно відсутня охорона, сторожова вишка напівзруйнована, ворота між різними частинами складу не замкнені, повідомляє "dt.ua".

Блогери зуміли навіть порахувати кількість бойових машин, вказавши цифру у три сотні танків.

Крім старих списаних і поставлених на зберігання танків вони виявили також 10 нових українських танків Т-64БВ "Булат". Недалеко від них виявився і танковоз.

"Ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прям як танковий військовий автосалон! На них були бирки-пломби, техніка без пробігу", - сказано в описі до відео.

Автори ролика також проникли в бункер, продемонструвавши, які там зберігаються запаси військового устаткування і спорядження.

Відзначається, що за весь час, поки вони ходили по території складу, вони не побачили жодної людини, і їм ніхто не протидіяв.

У відео зазначається, що склад танкової техніки розташований у 500 метрах від залізничної станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.