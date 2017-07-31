У Харкові хлопчик під час гри в хованки застряг в пральній машині, - ВІДЕО

На звільнення дитини витратили менше 20 хвилин

У Харкові дитина, граючи в хованки з сестрою, застрягла в пральній машині.

Інцидент стався напередодні ввечері. Дитина була затиснута в машинці, на допомогу викликали рятувальників, - повідомили в обласному управлінні ДержНС.

У ДержНС уточнили, що хлопчик, незважаючи на труднощі, майже не плакав.

Для звільнення дитини її і барабан пральної машинки намастили олією. На все це пішло менше 20 хвилин.

Нагадаємо, у Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.