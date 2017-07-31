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У Харкові хлопчик під час гри в хованки застряг в пральній машині, - ВІДЕО

На звільнення дитини витратили менше 20 хвилин
У Харкові дитина, граючи в хованки з сестрою, застрягла в пральній машині.
У Харкові хлопчик під час гри в хованки застряг в пральній машині, - ВІДЕО Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Інцидент стався напередодні ввечері. Дитина була затиснута в машинці, на допомогу викликали рятувальників, - повідомили в обласному управлінні ДержНС.

У ДержНС уточнили, що хлопчик, незважаючи на труднощі, майже не плакав.

Для звільнення дитини її і барабан пральної машинки намастили олією. На все це пішло менше 20 хвилин.

Нагадаємо,  у Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.

 
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31 07 2017 12:22
ТЕГИ: Харків, діти
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