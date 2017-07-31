CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові дитина, граючи в хованки з сестрою, застрягла в пральній машині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові хлопчик під час гри в хованки застряг в пральній машині, - ВІДЕО
На звільнення дитини витратили менше 20 хвилин
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
Інцидент стався напередодні ввечері. Дитина була затиснута в машинці, на допомогу викликали рятувальників, - повідомили в обласному управлінні ДержНС.
У ДержНС уточнили, що хлопчик, незважаючи на труднощі, майже не плакав.
Для звільнення дитини її і барабан пральної машинки намастили олією. На все це пішло менше 20 хвилин.
Нагадаємо, у Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2017 12:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles