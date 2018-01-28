У Харкові дитина випала з вікна після конфлікту з матір'ю
Як розповіли в поліції, 27 січня близько 20:00 до Немишлянского відділу надійшла інформація про доставлення з проспекту Петра Григоренка до лікарні 12-річної дівчини з переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою.
"Встановлено, що між постраждалою та її 39-річною матір'ю виник конфлікт. Зі слів жінки, донька пішла у свою кімнату, а через кілька хвилин звідти почувся звук битих горщиків для квітів. Коли вона забігла до кімнати, то побачила відкрите вікно, а 12-річну доньку – на вулиці. Жінка одразу подзвонила у швидку", – зазначають правоохоронці.
Наразі життю і здоров'ю дівчинки нічого не загрожує.
Заступник начальника Немишлянського відділу поліції Сергій Волобуев розповів, що даний факт внесений до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. Проводиться перевірка всіх обставин.
Нагадаємо, Під Миколаєвом водій збив п'яну 13-річну школярку, яка вночі сиділа на дорозі.
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