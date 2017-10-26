У Харкові хлопець відкрив стрілянину з балкона і виклав відео в Instagram, - ВІДЕО
Відповідний ролик хлопець виклав у своєму Instagram, підписавши його словами "За друзів не шкода стріл". Зараз цей обліковий запис уже закрито.
Інцидент стався на вулиці Пушкінській. Стрілець перебував у будинку №54, - повідомляє місцеве видання NewsRoom.
Фото: newsroom.kh.ua
У цьому інстаграмі було ще одне фото, на якому стрільця зображено з пістолетом біля деканату денної форми навчання на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна.
Як розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці будуть проводити з цього приводу перевірку, а також з'ясовувати, була зброя бойовою чи травматичною. У прес-службі ХНУ імені Каразіна, зі свого боку, підтвердили, що фото зі зброєю було зроблено в університеті, і повідомили, що з'ясовують, чи це їхній студент.
Нагадаємо, у харківській лікарні померла 24-річна Діана Берченко, що постраждала в результаті ДТП 18 жовтня.
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