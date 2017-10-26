Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові хлопець відкрив стрілянину з балкона і виклав відео в Instagram, - ВІДЕО

Поліція шукає стрільця
У центрі Харкова молодик відкрив стрілянину з балкона.
У Харкові хлопець відкрив стрілянину з балкона і виклав відео в Instagram, - ВІДЕО Фото: newsroom.kh.ua

Відповідний ролик хлопець виклав у своєму Instagram, підписавши його словами "За друзів не шкода стріл". Зараз цей обліковий запис уже закрито.

Інцидент стався на вулиці Пушкінській. Стрілець перебував у будинку №54, - повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Фото: newsroom.kh.ua

У цьому інстаграмі було ще одне фото, на якому стрільця зображено з пістолетом біля деканату денної форми навчання на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна.

Як розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці будуть проводити з цього приводу перевірку, а також з'ясовувати, була зброя бойовою чи травматичною. У прес-службі ХНУ імені Каразіна, зі свого боку, підтвердили, що фото зі зброєю було зроблено в університеті, і повідомили, що з'ясовують, чи це їхній студент.

Нагадаємо, у харківській лікарні померла 24-річна Діана Берченко, що постраждала в результаті ДТП 18 жовтня.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.