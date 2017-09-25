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У Харкові хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе гранатою

У поліції заявляють, що боєць вчинив самогубство
Вибух у харківському житловому будинку в неділю ввечері спричинив учасник антитерористичної операції на сході України, який підірвав себе гранатою.
У Харкові хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе гранатою Фото: uapress.info

"23-річний хлопець покінчив з життям, підірвавши себе гранатою між 7 та 8 поверхами житлового будинку", - повідомили в поліції.

24 вересня о 20:30 мешканці 16-поверхового будинку на вулиці Мохначанській, 83, повідомили поліції про вибух, а також викликали рятувальників.

"Як стало відомо, 23-річний мешканець будинку підірвав себе гранатою. Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1", – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

Зазначимо, понад 100 ветеранів антитерористичної операції на Донбасі (АТО) наклали на себе руки з 2014 року.

 
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25 09 2017 09:35
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