У Харкові хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе гранатою
"23-річний хлопець покінчив з життям, підірвавши себе гранатою між 7 та 8 поверхами житлового будинку", - повідомили в поліції.
24 вересня о 20:30 мешканці 16-поверхового будинку на вулиці Мохначанській, 83, повідомили поліції про вибух, а також викликали рятувальників.
"Як стало відомо, 23-річний мешканець будинку підірвав себе гранатою. Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1", – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".
Зазначимо, понад 100 ветеранів антитерористичної операції на Донбасі (АТО) наклали на себе руки з 2014 року.
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