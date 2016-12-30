CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017 році Національне антикорупційне бюро України планує відкрити територіальні управління в Одесі та ХарковіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові і Одесі з'являться територіальні представництва НАБУ
Колектив бюро поповнився талановитими і досвідченими професіоналами
НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"Це був рік інституційного становлення. Колектив бюро поповнився талановитими і досвідченими професіоналами. Ми створили перше територіальне управління НАБУ у Львові. У наступному році плануємо запустити в роботу ще двох - в Одесі та Харкові", - йдеться у повідомленні
Як повідомляв iPress.ua, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.
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