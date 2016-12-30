У Харкові і Одесі з'являться територіальні представництва НАБУ

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України планує відкрити територіальні управління в Одесі та Харкові

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Це був рік інституційного становлення. Колектив бюро поповнився талановитими і досвідченими професіоналами. Ми створили перше територіальне управління НАБУ у Львові. У наступному році плануємо запустити в роботу ще двох - в Одесі та Харкові", - йдеться у повідомленні

Як повідомляв iPress.ua, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.