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У Харкові і Одесі з'являться територіальні представництва НАБУ

Колектив бюро поповнився талановитими і досвідченими професіоналами
У 2017 році Національне антикорупційне бюро України планує відкрити територіальні управління в Одесі та Харкові
У Харкові і Одесі з НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Це був рік інституційного становлення. Колектив бюро поповнився талановитими і досвідченими професіоналами. Ми створили перше територіальне управління НАБУ у Львові. У наступному році плануємо запустити в роботу ще двох - в Одесі та Харкові", - йдеться у повідомленні

Як повідомляв iPress.ua, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.

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30 12 2016 23:41
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