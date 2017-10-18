У Харкові Lexus в'їхав у натовп людей: багато загиблих, - ФОТО (+18) Загинули п'ятеро людей, ще шість постраждали

У Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, є загиблі і поранені.

Фото: Нацполіція

На місце аварії поїхало керівництво харківської поліції. Офіційна версія події поки не складена, повідомила прес-служба місцевої поліції. Тим часом, місцеве видання NewsRoom пише, що на перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Фото: Нацполіція За словами очевидців, загинули п'ятеро людей, ще шість постраждали. За непідтвердженими даними, за кермом Lexus знаходилася дівчина.

Фото: newsroom.kh.ua

Фото: kharkovforum.com

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