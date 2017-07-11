У Харкові ліквідували схему ввезення авто на єврономерах, де шахрай ставив печатки "консульства"
Схему організував 72-річний українець. Він розмістив в онлайн оголошення про можливість за плату отримати "постійний консульський облік в Польщі".
Клієнтам фігурант кримінального провадження обіцяв за $1 тис. офіційно поставити їх на консульський облік Польщі та внести в закордонні паспорти відповідні позначки консульства сусідньої країни.
Фото: khar.gp.gov.ua
"Ці штампи давали б можливість не тільки ввозити автомобілі без розмитнення та реєстрації, а й вивозити їх за територію тільки раз на рік, і безперешкодно повертатися назад", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Нагадаємо, на жительку Одеси митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.
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