У Харкові ліквідували схему ввезення авто на єврономерах, де шахрай ставив печатки "консульства" Затриманий пропонував за $1 тис. "офіційний консульський облік у Польщі"

У Харкові співробітники прокуратури спільно з поліцією викрили схему незаконного взяття на консульський облік шляхом внесення до паспортів підроблених штампів консульських відділів України та Польщі з метою ввезення громадянами України автомобілів іноземного реєстрації як "нерезидентами країни", щоб не платити митний збір.

Фото: khar.gp.gov.ua

Схему організував 72-річний українець. Він розмістив в онлайн оголошення про можливість за плату отримати "постійний консульський облік в Польщі". Клієнтам фігурант кримінального провадження обіцяв за $1 тис. офіційно поставити їх на консульський облік Польщі та внести в закордонні паспорти відповідні позначки консульства сусідньої країни. Фото: khar.gp.gov.ua "Ці штампи давали б можливість не тільки ввозити автомобілі без розмитнення та реєстрації, а й вивозити їх за територію тільки раз на рік, і безперешкодно повертатися назад", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. Нагадаємо, на жительку Одеси митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.

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