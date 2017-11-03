Масове отруєння в харківському аквапарку: до медиків звернулися близько 20 осіб
"На цей момент їх стан стабілізовано, діти проходять необхідний курс лікування", - повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.
При цьому наголошується, що отруєння парами хлору – це первинний діагноз.
За інформацією відомства, в аквапарку зараз працюють відповідальні служби, взято проби води. За попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам.
"Слід зазначити, що з боку керівництва аквапарку "Джунглі" були спроби перешкоджати проведенню слідчих дій, а саме забору води", - підкреслюється в повідомленні.
Відзначимо, що 10 березня в Слобідський відділ поліції Харкова від чергового лікаря надійшла інформація про те, що троє дітей (7, 11 і 15 років) госпіталізовані після відвідування аквапарку з ознаками отруєння невідомою речовиною.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.
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