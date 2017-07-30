CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові на робочому місці загинула 17-річна дівчина-оператор батута.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові на дитячому батуті загинула 17-річна дівчина
Від отриманих ушкоджень вона померла на місці
Фото: google.com
Про це повідомляє поліція Харківщини.
17-річна харків'янка, яка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми, загинула від удару струмом.
"Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції міста Харкова 30 липня о 16:00 від перехожих", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що дівчина загинула в результаті необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.
Факт події внесений в журнал єдиного обліку. Слідством вирішується питання про кваліфікацію даного випадку. Обставини події з'ясовуються.
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30 07 2017 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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