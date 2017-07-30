У Харкові на дитячому батуті загинула 17-річна дівчина

Від отриманих ушкоджень вона померла на місці

У Харкові на робочому місці загинула 17-річна дівчина-оператор батута.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

17-річна харків'янка, яка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми, загинула від удару струмом.

"Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції міста Харкова 30 липня о 16:00 від перехожих", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула в результаті необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесений в журнал єдиного обліку. Слідством вирішується питання про кваліфікацію даного випадку. Обставини події з'ясовуються.