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У Харкові на дитячому батуті загинула 17-річна дівчина

Від отриманих ушкоджень вона померла на місці
У Харкові на робочому місці загинула 17-річна дівчина-оператор батута.
У Харкові на дитячому батуті загинула 17-річна дівчина Фото: google.com

Про це повідомляє поліція Харківщини.

17-річна харків'янка, яка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми, загинула від удару струмом.

"Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції міста Харкова 30 липня о 16:00 від перехожих", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула в результаті необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесений в журнал єдиного обліку. Слідством вирішується питання про кваліфікацію даного випадку. Обставини події з'ясовуються.

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30 07 2017 21:20
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