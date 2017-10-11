У Харкові на мосту зіткнулися дві маршрутки: 11 постраждалих

У п'ятницю, 10 листопада, в Харкові зіткнулися два маршрутні автобуси, в результаті постраждали 11 осіб.

"На Новоіванівському мосту 302 маршрут наздогнав 278. В результаті швидка відвезла в невідкладну допомогу десять пасажирів, з них троє дітей 8-ми, 10-ти і 17-ти років", - повідомив спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі постраждалі отримали несерйозні травми. Пізніше Сидоренко повідомив про 11-го постраждалого, який самостійно звернувся до медиків.

Через аварію рух на мосту частково перекрито. Причини ДТП з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.